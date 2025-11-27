Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den letzten Tagen sind die Zinssenkungserwartungen bezüglich der US-Notenbank größer geworden und ein Schritt im Dezember wird zu knapp 80 % eingepreist, Ende letzter Woche waren es zeitweise weniger als 30%, berichten die Analysten der Helaba.Klare Hinweise auf eine bevorstehende Zinssenkung gebe es aber nicht und der gestern veröffentlichte Konjunkturbericht der US-Notenbank (Beige Book), der als Grundlage für die nächste FOMC-Sitzung fungiere, lasse auch keine klaren Schlüsse zu. Demnach habe sich die wirtschaftliche Aktivität in den meisten Fed-Distrikten kaum verändert, die Beschäftigung und die Konsumausgaben seien leicht rückläufig und die Preise würden moderat steigen. Unsicherheiten über den Zustand der US-Konjunktur hielten an, zumal wichtige Datenveröffentlichungen noch immer auf sich warten ließen. Am heutigen Thanksgiving-Feiertag würden sich die Zinserwartungen jedoch nicht bewegen und daher könnte es zu einem eher impulslosen Handelsverlauf kommen. ...

