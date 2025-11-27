Der chinesische Autohersteller Great Wall Motor strebt bis 2029 eine Jahresproduktion von 300.000 Fahrzeugen in Europa an und sucht nach möglichen Standorten für seine erste Fabrik auf dem Kontinent. Great Wall prüft Standorte für das Werk unter anderem in Spanien und Ungarn, sagte Parker Shi, Präsident von GWM International, der Nachrichtenagentur Reuters. Ob sich das Unternehmen aber bereits auf diese beiden Länder festgelegt hat oder immer noch ...

