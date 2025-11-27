Mit 6,1 Prozent Dividendenrendite und einem KGV von 17,65 sowie einer frischen Kaufempfehlung ist diese Top-Dividenaktie definitiv ein Blick wert Der italienische Öl- und Gaskonzern ENI S.p.A. (ISIN: IT0003132476) brilliert derzeit nicht nur mit einer stattlichen Dividende, sondern auch mit einer strategischen Neuausrichtung und starken Projekten in Asien. Analysten vieler Großbanken sehen die Aktie deshalb als klare Kaufchance - besonders für ausschüttungsorientierte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.