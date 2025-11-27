"Ambivalenz"
Frankfurt am Main ist in dieser Woche erneut das Herz des deutschen Kapitalmarkts. Das Eigenkapitalforum 2025 bringt Unternehmen, Investoren und Analysten zusammen - und doch wirkt das Branchentreffen in diesem Jahr durchaus widersprüchlich. Während sich die Equity-Seite spürbar schwertut und die Stimmung im Aktienmarkt von Zurückhaltung und Unsicherheit geprägt ist, zeigt sich die Fremdkapitalseite zumindest teilweise erstaunlich robust. Die jüngsten Bond-Emissionen von Schalke 04 oder Deutsche Rohstoff senden äußerst positive Signale und setzen deutliche Ausrufezeichen in einem insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
