Frankfurt am Main ist in dieser Woche erneut das Herz des deutschen Kapitalmarkts. Das Eigenkapitalforum 2025 bringt Unternehmen, Investoren und Analysten zusammen - und doch wirkt das Branchentreffen in diesem Jahr durchaus widersprüchlich. Während sich die Equity-Seite spürbar schwertut und die Stimmung im Aktienmarkt von Zurückhaltung und Unsicherheit geprägt ist, zeigt sich die Fremdkapitalseite zumindest teilweise erstaunlich robust. Die jüngsten Bond-Emissionen von Schalke 04 oder Deutsche Rohstoff senden äußerst positive Signale und setzen deutliche Ausrufezeichen in einem insgesamt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.