Deere übertrifft im Quartal die Erwartungen, aber der neue Ausblick löst einen Kurssturz aus. Die Prognose für 2026 fällt deutlich schwächer aus als erhofft. Analysten warnen vor einem Zyklustief.Der Landmaschinenhersteller Deere hat kurz vor Thanksgiving seinen neuen Quartalsbericht vorgelegt. Anleger fanden darin wenig Festtagsstimmung. Die Aktie verlor am Mittwoch fünf Prozent. Zwar übertraf das Unternehmen im vierten Quartal die Erwartungen der Wall Street, doch die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 enttäuschte deutlich. Für das im Oktober beendete Quartal meldete Deere einen Gewinn pro Aktie von 3,39 US-Dollar bei einem Umsatz von 12,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut …