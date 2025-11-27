Leitindizes uneinig: Automobilbranche unter Druck

Der deutsche Leitindex startet mit einem kleinen Aufschlag in den Handel, während die großen internationalen Börsen kaum Bewegung zeigen. In Asien blieb der Nikkei nahezu unverändert, und auch die US-Indikationen präsentieren sich richtungslos.

Makroökonomischer Überblick

Die Konsumlaune in Deutschland hellt sich zum Jahresende leicht auf: Der GfK-Index steigt für Dezember auf -23,2 Punkte und signalisiert stabile Kaufbereitschaft vor den Feiertagen, während die Sparneigung weiter sinkt. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die Eurozone: Der Economic Sentiment Indicator für November wird erwartet und könnte einen leichten Anstieg gegenüber dem Vormonat signalisieren.

Im Fokus

Mercedes-Benz startet etwas schwächer in den Tag. Hintergrund sind Aussagen von CEO Ola Källenius, der für den chinesischen Markt "harte Jahre" prognostiziert. Die Wettbewerbsintensität bleibe extrem hoch, über 100 Hersteller kämpfen um Marktanteile. Mercedes setzt auf eine "In China for China"-Strategie, um Kosten und Effizienz zu sichern. Der Absatz in China war zuletzt um 27 % rückläufig.

Auch Toyota zeigt sich vorbörslich leichter. Zwar meldete der Konzern für Oktober den fünften Produktionsanstieg in Folge und einen globalen Absatzplus von zwei Prozent, getragen von starker US-Nachfrage. Doch die Schwäche in China belastet: Dort gingen Produktion und Verkäufe nach dem Auslaufen von Subventionen um sechs bis sieben Prozent zurück.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit EUR/CHF Bull UG03QS 10,17 0,838479 CHF 9,81 Open End DAX Bear UG2Y9E 24,55 26252,441121 Punkte 9,69 Open End DAX/X-DAX Bear UG2APP 14,70 25266,096879 Punkte 16,04 Open End DAX/X-DAX Bear UN1P34 4,3 24212,813629 Punkte 55,72 Open End DAX Bear UN0QM2 5,35 24319,893386 Punkte 43,91 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.11.2025; 10:05 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Amazon.com Inc. Call UG7ND9 4,26 230,00 USD 2,96 16.06.2027 TUI AG Call UG4VBA 0,38 9,00 EUR 7,54 18.03.2026 Broadcom Inc. Call UG7216 3,12 390,00 USD 6,47 14.01.2026 Advanced Micro Devices Inc. Call UG1W8Q 8,98 125,00 USD 1,82 16.12.2026 Alphabet Inc. (C Shares) Call UG1WCB 5,10 320,00 USD 3,32 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.11.2025; 10:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Long UN1MCS 1,80 147,127611 USD 15 Open End Novo-Nordisk AS Long UN1CU6 2,66 43,849407 USD 10 Open End Oracle Corp. Long UG0CRE 1,41 153,760234 USD 4 Open End Oracle Corp. Long HD31S1 2,47 164,009419 USD 5 Open End Strategy Inc. Long UG0EGJ 1,25 87,851808 USD 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.11.2025; 10:05 Uhr;

