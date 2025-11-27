Leitindizes uneinig: Automobilbranche unter Druck

Der deutsche Leitindex startet mit einem kleinen Aufschlag in den Handel, während die großen internationalen Börsen kaum Bewegung zeigen. In Asien blieb der Nikkei nahezu unverändert, und auch die US-Indikationen präsentieren sich richtungslos.
Makroökonomischer Überblick
Die Konsumlaune in Deutschland hellt sich zum Jahresende leicht auf: Der GfK-Index steigt für Dezember auf -23,2 Punkte und signalisiert stabile Kaufbereitschaft vor den Feiertagen, während die Sparneigung weiter sinkt. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die Eurozone: Der Economic Sentiment Indicator für November wird erwartet und könnte einen leichten Anstieg gegenüber dem Vormonat signalisieren.
Im Fokus
Mercedes-Benz startet etwas schwächer in den Tag. Hintergrund sind Aussagen von CEO Ola Källenius, der für den chinesischen Markt "harte Jahre" prognostiziert. Die Wettbewerbsintensität bleibe extrem hoch, über 100 Hersteller kämpfen um Marktanteile. Mercedes setzt auf eine "In China for China"-Strategie, um Kosten und Effizienz zu sichern. Der Absatz in China war zuletzt um 27 % rückläufig.
Auch Toyota zeigt sich vorbörslich leichter. Zwar meldete der Konzern für Oktober den fünften Produktionsanstieg in Folge und einen globalen Absatzplus von zwei Prozent, getragen von starker US-Nachfrage. Doch die Schwäche in China belastet: Dort gingen Produktion und Verkäufe nach dem Auslaufen von Subventionen um sechs bis sieben Prozent zurück.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|EUR/CHF
|Bull
|UG03QS
|10,17
|0,838479 CHF
|9,81
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2Y9E
|24,55
|26252,441121 Punkte
|9,69
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bear
|UG2APP
|14,70
|25266,096879 Punkte
|16,04
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bear
|UN1P34
|4,3
|24212,813629 Punkte
|55,72
|Open End
|DAX
|Bear
|UN0QM2
|5,35
|24319,893386 Punkte
|43,91
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.11.2025; 10:05 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG7ND9
|4,26
|230,00 USD
|2,96
|16.06.2027
|TUI AG
|Call
|UG4VBA
|0,38
|9,00 EUR
|7,54
|18.03.2026
|Broadcom Inc.
|Call
|UG7216
|3,12
|390,00 USD
|6,47
|14.01.2026
|Advanced Micro Devices Inc.
|Call
|UG1W8Q
|8,98
|125,00 USD
|1,82
|16.12.2026
|Alphabet Inc. (C Shares)
|Call
|UG1WCB
|5,10
|320,00 USD
|3,32
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.11.2025; 10:05 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)
|Long
|UN1MCS
|1,80
|147,127611 USD
|15
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UN1CU6
|2,66
|43,849407 USD
|10
|Open End
|Oracle Corp.
|Long
|UG0CRE
|1,41
|153,760234 USD
|4
|Open End
|Oracle Corp.
|Long
|HD31S1
|2,47
|164,009419 USD
|5
|Open End
|Strategy Inc.
|Long
|UG0EGJ
|1,25
|87,851808 USD
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.11.2025; 10:05 Uhr;
