Rapperswil (ots) -Neu können Treuhänder alle Mandanten, unabhängig von der verwendeten Software, übersichtlich und effizient an einem Ort verwalten.Die bexio AG, führende Anbieterin von Business-Software für Schweizer KMU, erweitert das bewährte bexio Cockpit um eine zentrale Funktion. Treuhänder können ab sofort alle Mandanten, unabhängig davon, ob diese bexio nutzen oder eine andere Software im Einsatz haben, übersichtlich und effizient an einem Ort verwalten. Damit wird das bexio Cockpit zur zentralen Steuerzentrale für das moderne Treuhandbüro."Mit der Erweiterung des bexio Cockpit für alle Mandanten setzen wir ein klares Zeichen für die Treuhandbranche. Wir machen die Zusammenarbeit mit Mandanten noch einfacher und effizienter, unabhängig von der verwendeten Software", sagt Claudio Beltrametti, Chief Product Officer. Mit dieser neuen Funktion schafft bexio eine systemübergreifende Übersicht über das gesamte Mandantenportfolio, egal ob die Mandanten über ein bexio-Konto verfügen oder eine Fremdsoftware nutzen. Treuhänder gewinnen damit mehr Zeit, weil sie nicht mehr zwischen verschiedenen Systemen wechseln müssen. Prozesse, Fristen und Arbeitsschritte lassen sich einheitlich für alle Mandanten steuern, egal ob bexio-Kunde oder nicht. Das erhöht die Effizienz, reduziert Fehler und erleichtert die Zusammenarbeit im Team.Alle Mandanten werden übersichtlich zusammengefasst, wodurch Treuhänder schneller arbeiten und sofort Klarheit gewinnen. Alle Vorteile auf einen Blick:- Digitale Arbeitsorganisation: Mit Prozessvorlagen werden Aufgaben und Fristen einheitlich gesteuert. Das beschleunigt Routineaufgaben und fördert die Teamarbeit.- Effizienz: Systemwechsel entfallen, Doppelspurigkeiten werden vermieden. Die Arbeit im bexio Cockpit ist klar strukturiert und produktiver.- Fundierte Entscheidungen: Wichtige Finanzkennzahlen sind, soweit vorhanden, direkt abrufbar. So können Treuhänder ihre Mandanten schneller und zielgerichteter beraten.Die neue Funktion ist ab sofort im bexio Cockpit verfügbar. Bereits hinterlegte Mandanten werden automatisch übernommen, weitere Kontakte lassen sich einfach ergänzen. Mehr Informationen rund um das bexio Cockpit finden Sie auf www.bexio.com/cockpitÜber bexiobexio ist die führende Schweizer Cloud-Business-Software für KMU, eine integrierte Gesamtlösung für eine einfache und erfolgreiche Geschäftsführung. Sie löst die täglichen Herausforderungen von Kleinunternehmen, Selbstständigen und Freelancern, indem sie alle wesentlichen Aspekte des Geschäftsalltags nahtlos in einer einzigen All-in-One-Plattform vereint.Mit bexio digitalisieren und automatisieren Unternehmen KI-unterstützt ihre Geschäftsprozesse, sparen wertvolle Zeit und gewinnen Freiraum, damit sie sich voll und ganz auf das konzentrieren können, was das Unternehmen wirklich voranbringt.bexio verbindet Unternehmen und ihre Treuhänder. Auf Basis der aktuellen Unternehmenszahlen erhalten Unternehmen fundierte Fachberatung und klare Strategieempfehlungen, die helfen, Prioritäten zu setzen, Risiken abzuwägen und Chancen rechtzeitig zu nutzen.Über 90'000 Kunden vertrauen auf die bewährte Schweizer Qualität, die Sicherheit und die Innovation von bexio, der Lösung, die mit jedem Business mitwächst.bexio ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mobiliar.Pressekontakt:Interview-AnfragenClaudio Beltrametti, CPO, bexio AG steht für Interviews zur Verfügung und spricht über die Vorteile von bexio Cockpit. Bitte wenden Sie sich direkt an Thommy Rüegg, um einen Termin zu vereinbaren.Kontakt für MedienThommy Rüegg (Head Communications, bexio)media@bexio.com