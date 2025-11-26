Anzeige
WKN: A1W8VH | ISIN: MHY2188B1083
Berlin
27.11.25
3,178 Euro
-2,96 % -0,097
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
Sonstige
GlobeNewswire (Europe)
26.11.2025
Dynagas LNG Partners LP Announces Results of 2025 Annual Meeting of Limited Partners

ATHENS, Greece, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynagas LNG Partners LP (the "Partnership") (NYSE: DLNG), an owner of liquefied natural gas carriers, conducted its Annual Meeting of Limited Partners on November 26, 2025, in Athens, Greece. The following resolutions were approved:

  1. To re-elect Alexios Rodopoulos as a Class II Director to serve for a three-year term until the 2028 Annual Meeting of Limited Partners; and
  2. To ratify the appointment of Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. as the Partnership's independent auditors for the fiscal year ending December 31, 2025.

About Dynagas LNG Partners LP

Dynagas LNG Partners LP. (NYSE: DLNG) is a master limited partnership which owns liquefied natural gas (LNG) carriers employed on multi-year charters. The Partnership's current fleet consists of six LNG carriers, with aggregate carrying capacity of approximately 914,000 cubic meters.

Visit the Partnership's website at www.dynagaspartners.com. The Partnership's website and its contents are not incorporated into and do not form a part of this release.

Contact Information:
Dynagas LNG Partners LP
Attention: Michael Gregos
Tel. +30 210 8917960
Email: management@dynagaspartners.com

Investor Relations / Financial Media:
Nicolas Bornozis
Markella Kara
Capital Link, Inc.
230 Park Avenue, Suite 1540
New York, NY 10169
Tel. (212) 661-7566
E-mail: dynagas@capitallink.com


© 2025 GlobeNewswire (Europe)
