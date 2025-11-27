FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vorzugsaktien von Volkswagen beim fairen Aktienwert von 95 Euro auf "Halten" belassen. Die schwache Entwicklung der Premiummarken, allen voran der Sportwagentochter Porsche, belaste den Wolfsburger Mutterkonzern wohl auch 2026 noch, schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Außerdem werde der VW-Konzern weiterhin besonders negativ von der aktuellen US-Zollpolitik beeinflusst./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 09:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 09:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0007664039





