Eschborn (ots) -Die Schweizer Uhrenmarke Mido präsentiert die zweite Folge ihrer Kultserie: die Mido Multifort TV Big Date S01E02. Mit einem kunstvoll gestalteten Zifferblatt im Stil alter Fernsehtestbilder, einem ikonischen TV-förmigen Gehäuse sowie drei austauschbaren Armbändern setzt die Sonderedition ein starkes Design-Statement. Eine Uhr mit Sammlerpotenzial.Warum diese Uhr ein Must-have ist- Retro-inspiriertes TV-Design- Drei Armbänder für verschiedene Styles- Innovatives Schweizer Automatikwerk- Großdatum und hohe Gangreserve- SondereditionDesign-Highlight: Ein Zifferblatt wie ein Vintage-TestbildDie Multifort TV Big Date S01E02 kombiniert markante Retro-Ästhetik mit modernster Schweizer Uhrmacherkunst. Das farbenfrohe Reliefmotiv auf dem Zifferblatt erinnert an die Farbtestbilder des goldenen Fernsehzeitalters. Die Schriftzüge "MIDO" und "Multifort" sind originell in das Spiel aus Formen und Farben integriert. Bei 12 Uhr sticht das charakteristische Großdatum ins Auge. Für optimale Ablesbarkeit - auch bei Nacht - sorgt weiße Super-LumiNova auf den Stunden- und Minutenzeigern sowie den Indizes.Das Zifferblatt ist wie ein kleiner Bildschirm eingerahmt von einem TV-förmigen Gehäuse aus widerstandsfähigem Edelstahl mit satinierter grauer PVD-Beschichtung. Diese charakteristische quadratische Form mit abgerundeten Ecken ist inspiriert von Mido-Modellen der 1970er Jahre. Ein Kronenschutz bewahrt die Krone vor Stößen.Für maximale Vielseitigkeit sorgen drei leicht austauschbare Uhrenbänder: ein graues Edelstahlband sowie zwei Kautschukarmbänder in leuchtendem Blau und Gelb. Die Uhr wird in einer exklusiven Box geliefert, die ihre Besonderheit unterstreicht.Technik, die begeistertIm Inneren sorgt das bewährte Kaliber 80 mit einer Gangreserve von bis zu 80 Stunden für Präzision und Zuverlässigkeit. Die besonders hohe Gangreserve sorgt dafür, dass man die Uhr mehr als drei Tage weglegen kann, ohne sie aufziehen zu müssen. Dank einer innovativen NivachronTM-Spiralfeder ist das Uhrwerk besonders gut vor Magnetfeldern und Stößen geschützt. Die Uhr ist bis zu einem Druck von 10 bar wasserdicht und verfügt über einen transparenten Gehäuseboden, der den Blick auf das verzierte Schweizer Uhrwerk mit Genfer Streifen und graviertem Mido-Logo freigibt.Die Multifort TV Big Date S01E02 ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.490,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich im Fachhandel und im Mido Onlineshop (https://www.midowatches.com/de/).Pressekontakt:Public Relations MidoThe Swatch Group (Deutschland) GmbHRosalie.Zimpelmann@swatchgroup.comOriginal-Content von: MIDO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162911/6167317