Linz (www.anleihencheck.de) - Bis vor wenigen Wochen war man der Meinung, dass die Polnische Zentralbank (NBP) ihren Leitzins im Dezember unverändert lassen wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Allerdings würden die jüngsten Wirtschaftsdaten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte am 3. Dezember erhöhen. Die Deflation bei den Produzentenpreisen habe sich im Oktober auf -2,2% im Jahresvergleich verschlechtert und das Lohnwachstum habe sich auf 6,6% im Jahresvergleich verlangsamt. Weiters habe sich der Rückgang der Beschäftigung fortgesetzt. Der jüngste Trend einer schwächeren Inflation habe sich ebenfalls fortgesetzt. Der Wechselkurs EUR/PLN notiere heute Morgen bei Werten rund um 4,23. (27.11.2025/alc/a/a) ...

