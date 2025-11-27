Schweden hat seine Verkehrsverordnung aktualisiert, sodass Kommunen den Nachtbetrieb von elektrischen und wasserstoffbetriebenen Lastwagen in lärmempfindlichen Gebieten zulassen können. Die Maßnahme soll Störungen reduzieren, die Verkehrsüberlastung tagsüber verringern und die breitere Einführung emissionsfreier Logistik unterstützen. Die derzeitigen Vorschriften in vielen Gemeinden verbieten Lkw über 3,5 Tonnen während der Nachtstunden, um Störungen ...

