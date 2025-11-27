Genesis hat die Serienversion des im vergangenen Jahr enthüllten GV60 Magma Concept präsentiert. Der GV60 Magma, der ab 2026 in Europa und Nordamerika auf den Markt kommt, zählt zu "den leistungsstärksten Modellen innerhalb der Hyundai Motor Group". Kia hat den EV6 GT, Hyundai den Ioniq 5 N - und ausgerechnet von der Premium-Marke Genesis gab es bisher keine Hochleistungs-Version des Schwestermodells GV60. Unter dem Label "Magma" hat Genesis in ...

