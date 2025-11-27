Deutlich höhere iGaming- und Wettsteuern werden Flutter Entertainment ab 2026 stark belasten. Die Prognosen für das zukünftige EBITDA fallen, die Aktie bleibt trotz Aufwärtsbewegung schwach.Berenberg prognostiziert, dass Flutter Entertainment aufgrund der Pläne der britischen Regierung, höhere Steuern auf die Online-Gaming-Branche zu erheben, mit einer geschätzten jährlichen Steuerbelastung von 497 Millionen Pfund Sterlin (577,8 Millionen Euro) konfrontiert sein wird. Berenberg erklärte am Donnerstag, die Prognosen basierten auf Schätzungen für das Gesamtjahr 2026 vor Berücksichtigung jeglicher Gegenmaßnahmen. Die kombinierte Steuerbelastung impliziert einen Rückgang der von Berenberg …

