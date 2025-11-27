Köln (ots) -Anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember erinnert der PKV-Vorsitzende Thomas Brahm daran, dass ein starkes Engagement für Prävention wichtig bleibt. Der PKV-Verband setzt sich seit rund 40 Jahren für bessere Lebensbedingungen von Menschen mit HIV und AIDS ein."Die Zahl der HIV-Neuinfektionen ist laut Robert Koch-Institut in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen - zuletzt um rund zehn Prozent auf 2.300 Personen pro Jahr. Bundesweit leben 97.700 Menschen mit dem HI-Virus. Darunter sind geschätzt 8.200 Menschen, die noch gar nichts von ihrer Infektion wissen.Diese Zahlen machen deutlich: Aufklärung und Prävention sind nach wie vor unerlässlich, da AIDS zwar behandelbar, aber noch immer nicht heilbar ist. Zudem bleibt es wichtig, Solidarität mit Betroffenen zu zeigen und Diskriminierung aktiv zu begegnen.Im Kampf gegen HIV und AIDS konnten in den vergangenen Jahrzehnten zwar große Fortschritte erzielt werden. All diese Erfolge dürfen aber nicht dazu verleiten, die Herausforderungen, die für unsere Gesellschaft mit HIV und AIDS einhergehen, zu unterschätzen - daran erinnert auch der Welt-AIDS-Tag.Jahrzehntelanges HIV-Engagement der PKVBereits seit rund 40 Jahren engagiert sich die Private Krankenversicherung für die Prävention von HIV und AIDS. Eine besonders enge Partnerschaft verbindet uns mit der Deutschen AIDS-Stiftung, an deren Gründung der PKV-Verband 1987 beteiligt war. Gemeinsam fördern wir gezielt Präventionsprojekte in Einrichtungen, die vertrauensvolle Anlaufstellen für HIV-positive Menschen oder Menschen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko sind. Ziel ist es, Menschen direkt in ihren Lebenswelten zu erreichen, also dort, wo sie wohnen, leben und arbeiten."Hinweis: Mit Blick auf den Welt-AIDS-Tag haben wir mit der Vorstandsvorsitzenden der Deutschen AIDS-Stiftung, Anne von Fallois, über die Aufgaben und Ziele der Stiftung sowie aktuelle und zukünftige Herausforderungen gesprochen. Das Video-Interview ist hier zu sehen: https://youtu.be/4D949HethCgPressekontakt:Dominik Heck- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44E-Mail: dominik.heck@pkv.deInternet: www.pkv.deX: www.x.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/6167367