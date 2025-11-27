© Foto: Gene J. Puskar - AP

Eine Flut billiger Call-Wetten hat den nächsten Zock um Beyond Meat ausgelöst. Die Aktie steigt zweistellig - trotz Millionenstrafe, Umsatzrückgang und anhaltender Krise.Die Aktie von Beyond Meat hat am Mittwoch erneut einen ungewöhnlich heftigen Kurssprung verzeichnet. Trotz fehlender unternehmensseitiger Nachrichten schoss der Kurs um rund 20 Prozent nach oben - ausgelöst von einer regelrechten Welle an Spekulationen im Optionsmarkt. Händler melden für den Vormittag bereits mehr als 200.000 gekaufte Kaufoptionen, deutlich mehr als normalerweise an einem ganzen Tag gehandelt werden. Besonders beliebt sind extrem kurzfristige Wetten auf Mini-Ausübungspreise von 1 bis 1,50 US-Dollar. Diese …