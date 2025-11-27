Die Beziehung zwischen Kunden und Vermittlern ändert sich. Digitalisierung, sich wandelnde Kundenerwartungen sowie neue Formen der Kommunikation beeinflussen die Anforderungen an Vermittler. Wie können Vermittler ihre Kundenbeziehungen trotz, oder gerade mithilfe von, Digitalisierung zukunftsfest machen? Ein Gastbeitrag von Dr. Stefan Schnichels, Engagement Manager bei Allianz ConsultingDie Beziehung zwischen Kunden und Vermittlern unterliegt derzeit einem tiefgreifenden Wandel. Treiber dieser ...

