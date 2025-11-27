Bad Wimpfen (ots) -Nachhaltigkeit ist für Lidl in Deutschland eine zentrale Säule des Handelns, elementar für Zukunftsfähigkeit, Innovation und gesellschaftliche Verantwortung. Die konsequente Übernahme dieser Verantwortung und die klare Kommunikation darüber sind für den Lebensmitteleinzelhändler essenziell. Die Bestrebungen nach konsequenter Transparenz wurden nun offiziell bestätigt: Der "ESG Transparency Award" würdigt Organisationen, die bereits heute zukunftsweisende Nachhaltigkeitskonzepte verankert haben und diese durchgängig klar in Form eines Nachhaltigkeitsberichts kommunizieren. Lidl in Deutschland hat gestern, am 26. November 2025, beim ESG Summit in Bonn den renommierten Preis erhalten. Die offizielle Urkundenübergabe fand im Rahmen der European Sustainability Week, einer Plattform zum Austausch über nationale und internationale Nachhaltigkeitsentwicklungen, statt.Durch den umfassenden Bewertungsprozess der unabhängigen Jury erreicht Lidl in Deutschland den Status "Excellence" und ist zusätzlich als "Leading Company" gewürdigt worden. Diese besondere Anerkennung honoriert das Engagement des Lebensmitteleinzelhändlers für eine transparente Nachhaltigkeitsberichterstattung und positioniert Lidl unter den führenden Unternehmen innerhalb der Branche und Unternehmensgröße in Europa.Grundlage der Auszeichnung war der im vergangenen Jahr veröffentlichte GRI-Bericht für den Berichtszeitraum Geschäftsjahr 2022-2023. Das herausragende Ergebnis von 91,16 Prozent in der Exzellenzklasse unterstreicht die hohe Qualität der Berichterstattung."Wir freuen uns sehr über den renommierten ESG Transparency Award. Die Auszeichnung als 'Leading Company' ist eine wertvolle Anerkennung für unser kontinuierliches Engagement für Transparenz und Nachhaltigkeit entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette", erklärt Hans Martin Hermann, Geschäftsführer Corporate Affairs bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Diese Auszeichnung würdigt unsere Arbeit und motiviert uns, unsere Nachhaltigkeitsziele konsequent voranzutreiben. Unser Anspruch ist es, unsere Fortschritte und Herausforderungen nachvollziehbar und transparent darzustellen. Diesen Ansatz setzen wir nun mit unserem heute erscheinenden Fortschrittsbericht fort. Der ESG Transparency Award bestärkt uns darin, und wir danken allen, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben."Fortschrittsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichtDie Veröffentlichung des neuen Fortschrittsberichts für das Geschäftsjahr 2024 von Lidl in Deutschland ist die konsequente Fortsetzung der transparenten Kommunikationshaltung, für die Lidl mit dem Award gewürdigt wurde. Die Aufmachung des aktuellen Berichts ist dabei eine Besonderheit: Er erscheint erstmals im hochwertigen Magazinformat, um komplexe Nachhaltigkeitsthemen anschaulicher und noch zugänglicher für die unterschiedlichen Zielgruppen zu gestalten. Der Magazinteil bietet beispielsweise spannende Einblicke hinter die Kulissen und Reportagen, etwa in Form eines Interviews zur Nachhaltigkeitsstrategie in den Filialen und Verwaltungs- und Warenverteilzentren oder einer Reportage über die enge Zusammenarbeit mit Bioland-Landwirten. Des Weiteren enthält der Bericht im zweiten Teil eine Übersicht über die konkreten Nachhaltigkeitsziele von Lidl in Deutschland, den aktuellen Stand und Fortschritt dieser Ziele sowie die dazugehörigen Maßnahmen. So erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in die aktuellen Meilensteine, Herausforderungen und künftige Ziele von Lidl in Deutschland im Bereich der Nachhaltigkeit und auch, wer dahinter steht.Der Fortschrittsbericht ist hier (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/fortschrittsbericht-2024) verfügbar.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6167441