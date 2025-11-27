Karsan hat 17 Elektrobusse des Typs e-ATA mit 12 Metern Länge an die türkische Stadt Mersin ausgeliefert. Das Projekt ist Teil einer Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und der Europäischen Union im Rahmen des Programms IPA II. Mersin liegt an der türkischen Mittelmeerküste und zählt über eine Million Einwohner. Die Stadtverwaltung schrieb vor einiger Zeit im Zuge des Programms IPA II 17 Elektrobusse aus - und Karsan bekam den Zuschlag. Nun ...

