© Foto: Dall-E

Steigende Zuflüsse in XRP-ETFs und wachsende Hoffnungen auf eine Zinssenkung in den USA beflügeln die Stimmung und lassen Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. weiter steigen.Der Kryptomarkt zeigt sich am Donnerstagvormittag erneut freundlich. Die Gesamtmarktkapitalisierung legte laut Coinmarketcap um rund 3 Prozent auf 3,11 Billionen US-Dollar zu. Bitcoin (BTC) dabei über die Marke von 91.000 US-Dollar, ein Plus von knapp 4 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden. "Bitcoin über 90.000 US-Dollar ist ein klassischer Rebound nach einer Übertreibung nach unten. Der Markt hat überverkauft, und Käufer steigen wieder ein", sagte Vincent Liu, CIO von Kronos Research. "Der insgesamt risikofreudigere Ton …