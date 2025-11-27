Neue Berichte über Kaufinteresse aus Asien lassen diese MDAX-Aktie heute steigen. Doch was steckt wirklich dahinter? Schon seit Wochen kursieren immer neue Übernahmegerüchte rund um Puma, Nun sorgt eines für besonderes Aufsehen: Laut einem aktuellen Bloomberg-Bericht prüft der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports ein Kaufangebot. Auch der Konkurrent Li Ning, ebenfalls aus China, und der japanische Anbieter Asics gelten als mögliche Interessenten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
