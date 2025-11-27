Rekordfund bei Boumadine: Aya Gold & Silver entdeckt neue Hochgrad-Struktur

Anzeige / Werbung
Aya Gold & Silver meldet im Boumadine-Projekt einen außergewöhnlichen Fortschritt. Das Unternehmen habe den bislang bestmineralisierten Abschnitt seiner Firmengeschichte identifiziert und zusätzlich eine neue, hochgradige, parallele Struktur entdeckt. Diese Funde könnten - so das Management, den Projektwert erheblich steigern und auf eine deutliche Erweiterung der Ressource hindeuten.
Rekordabschnitt bestätigt außergewöhnliche Silber-Zone
Nach Angaben des Unternehmens stammt der wichtigste Fund aus Bohrloch BOU-MP25-087. Dort seien 2.323 Gramm Silberäquivalent (AgEq) pro Tonne über eine Strecke von 15 Metern festgestellt worden. Das
Management erklärte, dass es sich dabei um die bislang stärkste mineralisierte Zone des Projekts handle.
Im Kern dieser Zone seien sogar 3.858 g/t AgEq über 8,7 Meter erbohrt worden. Dies deute laut Unternehmensangaben auf ein besonders reichhaltiges Erzvorkommen hin, das sich über eine ungewöhnlich breite Zone erstrecke. Für die Bewertung des Projekts sei dieser Befund ein Hinweis auf ein potenziell großflächiges, hochgradiges Erzsystem.
