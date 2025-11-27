Die Eutelsat-Aktie ist in den letzten Handelstagen massiv eingebrochen. Insgesamt beträgt der Kursverlust rund ein Drittel. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell +1,9% und steht bei 2,16 €. Warum ist sie so gefallen und lohnt sich jetzt ein Einstieg? Kapital wird erhöht Das große Problem des französischen Unternehmens sind die hohen Schulden; sie liegen etwa bei 2,6 Milliarden €. Um das Geschäftsmodell profitabel zu betreiben, sind hohe Investitionen ...

