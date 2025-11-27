Erst am Dienstag kletterte die Deere-Aktie auf ein neues 3-Monatshoch. Doch es währte nicht lange, denn am gestrigen Mittwoch stürzte der Kurs des weltgrößten Herstellers von Landwirtschaftsmaschinen um fast -6% ab. Waren die Zahlen von Deere so enttäuschend und sollten Anleger den Kurseinbruch für einen Kauf nutzen? Gutes Schlussquartal Gestern legte Deere sein Zahlenwerk für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor und es konnte sich sehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
