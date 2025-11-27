Auch im dritten Quartal konnte Atoss Software an die gute Entwicklung der Vorjahre anknüpfen. Zudem wird das Management mit Blick auf das Gesamtjahr auf der Ertragsseite etwas optimistischer. Die Aktie kann kurzfristig von den frischen Daten profitieren und damit Teile der Verluste aufholen, die der Titel nach den Halbjahreszahlen hinnehmen musste. Damals hatte der Konzern die Markterwartung knapp verfehlt. Dies war im dritten Quartal nicht der Fall. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
