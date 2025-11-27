2018 wollten Forschende Spuren von Salzwasserseen am Südpol des Mars entdeckt haben. Doch schon bald regten sich Zweifel an dem Fund. JetztÂ haben Wissenschaftler:innen nochmal hingeschaut. Gibt es auch heute noch flüssiges Wasser auf dem Mars? Darauf deutete eine spektakuläre Entdeckung im Jahr 2018 hin. Italienische Forschende wollten über Radarmessungen herausgefunden haben, dass unter der Eisschicht des Südpols des roten Planeten Salzwasserseen ...

