Mainz (ots) -Das einzige Remis in den bisherigen elf Bundesliga-Spielen dieser Saison hatte der noch unbesiegte Tabellenführer Bayern München bei Union Berlin hinnehmen müssen. Dreieinhalb Wochen nach dem 2:2 im Stadion An der Alten Försterei sehen sich beide Teams dort im DFB-Pokal-Achtelfinale wieder: Am Mittwoch, 3. Dezember 2025, 20.15 Uhr, überträgt "sportstudio live" im ZDF die Pokalpartie 1. FC Union Berlin gegen FC Bayern München.Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Pokalabend im ZDF, Fußball-Experte Per Mertesacker, der mit Werder Bremen 2009 den DFB-Pokal gewann, bringt seine Fachkenntnisse in die ZDF-Übertragung ein. Die K.o.-Partie kommentiert Gari Paubandt. Für Interviews im Stadion ist Lars Ruthemann im Einsatz. Zudem hat ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer bei "sportstudio live" die Referee-Entscheidungen auf dem Rasen im Blick.Der Deutsche Meister Bayern München hatte zuletzt 2020 den DFB-Pokal gewonnen und schied in den zurückliegenden fünf Spielzeiten immer vorzeitig aus dem nationalen Pokal-Wettbewerb aus - zuletzt in der Saison 2024/2025 im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen. Nach dem Remis in der Liga gegen den Rekordmeister dürfte bei Union Berlin mit Blick auf die Pokalpartie eine Trainingseinheit Elfmeterschießen anstehen.Drei DFB-Pokal-Achtelfinale in der ZusammenfassungNach dem Live-Spiel sind bis 23.30 Uhr im ZDF drei weitere DFB-Pokal-Achtelfinale vom Mittwochabend in der Zusammenfassung zu sehen:Hamburger SV - Holstein Kiel, SC Freiburg - SV Darmstadt 98 und VfL Bochum - VfB Stuttgart.Highlights im DFB-Pokal onlineVom Achtelfinale im DFB-Pokal 2025/2026 werden Zusammenfassungen der Begegnungen nach Abpfiff im ZDF-Streaming-Portal auf sportstudio.de und auf ZDFheute zum Abruf bereitstehen.

Mainz, 27. November 2025