Startet Silber die nächste Aufwärtsbewegung, die das Edelmall vermutlich in den Bereich von über 60 Dollar führen wird? Die Chancen stehen gut. Silber bewies gestern enorme Stärke. "Früher wurden kurze Handelswochen häufig für Shortattacken genutzt, heute sind es Long-Attacken", scherzt Markus Bußler.Anhand zweier Charts zeigt er, wieso er glaubt, dass Silber übergeordnet den Bereich von 70 bis 80 Dollar je Unze ansteuern kann. "Sie haben nach wie vor gute Chancen, Mit Gold und vor allem Silberaktien ...

