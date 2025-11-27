Frankfurt am Main (ots) -Ein Kind verschwindet, ein Fall wird zu den Akten gelegt - bis neue Spuren das neue Frankfurter "Tatort"-Duo auf den Plan rufen: Melika Foroutan als Maryam Azadi und Edin Hasanovic als Hamza Kulina suchen in "Licht" nach einem seit Jahren vermissten Kind und seinem Vater. Der TV-Krimi läuft am Sonntag, 30. November, um 20.15 Uhr im Ersten. Im Anschluss ist er auch in der ARD Mediathek zu sehen.Zum Inhalt: Vor sechs Jahren verschwanden die dreijährige Viktoria Reiter und ihr Vater Julian spurlos. Als die Ermittlungen nach einem Jahr ohne Ergebnisse blieben, wurde der Fall mit Verdacht auf erweiterten Suizid zu den Altfällen gelegt. Doch Viktorias Mutter, Anna Reiter (Maren Eggert), zweifelt an dieser Theorie - und sucht Jahre später noch unermüdlich nach ihrem Kind. Auch Maryam Azadi (Melika Foroutan), die damals als Kommissarin bei der Vermisstenstelle ermittelt hat, lässt der mysteriöse Fall nicht los. Als Anna in ihrer Verzweiflung einen Aufruf auf Social Media startet und eine Belohnung für jeden noch so kleinen Hinweis auf Viktorias Verbleib in Aussicht stellt, überschlagen sich die Ereignisse: Ein obdachloser Mann behauptet, Viktoria lebe noch und bittet Anna um ein Treffen. Kurz darauf verschwindet auch Anna - und wird zur Hauptverdächtigen in einem Mordfall. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Hamza Kulina (Edin Hasanovic), der sich zeitgleich durch eine interne Ermittlung schlägt, nimmt Maryam die Ermittlungen auf.Das Buch schrieb Senad Halilbasic, Regie führte Rick Ostermann. In weiteren Rollen sind unter anderem Maren Eggert, Judith Engel, Alexander Weise, Dörte Lyssewski und Mieke Schymura zu sehen."Licht" ist eine Produktion der Sommerhaus Filmproduktion im Auftrag des Hessischen Rundfunks (hr). Für die Umsetzung des Stoffes sorgten Philipp Sichler (Kamera), Tobias Schinko (Ton), Benjamin Kaubisch (Schnitt), Anette Reuther (Szenenbild), Sabine Keller (Kostüm) und Nathalie Mischel (Casting). Die Redaktion lag bei Jörg Himstedt und Erin Högerle. Produzenten sind Jochen Laube und Fabian Maubach, die ausführende Produzentin ist Annie Schilling (alle Sommerhaus Filmproduktion).Fotos: ARD-foto.de (https://ard-foto.de/)Pressekontakt:Michael Draeger (hr-Kommunikation)Tel.: 069 155 3527E-Mail: michael.draeger@hr.deIsabel Schad (hr-Kommunikation)Tel.: 069 155 6823E-Mail: isabel.schad@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6167517