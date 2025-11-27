Köln (ots) -Die Bisalina Speedruns haben am 22. November in der Magenta Facility von SK Gaming erneut ein beeindruckendes Charity-Ergebnis erzielt: Insgesamt 16.263 Euro wurden zugunsten von Amnesty International e.V. gesammelt. Noch im Vorjahr kamen über drei Bisalina-Events hinweg etwa 12.000 Euro zusammen. Diese Summe wurde nun mit einem einzigen Event übertrumpft. Über 120 geladene Gäste aus Presse, Politik, Wirtschaft und der Creator-Szene nahmen teil, darunter bekannte Creators wie Verena, DeChangeman, Vicotryona, Dävid, Locolea und Luara. NRW-Minister Nathanael Liminski überraschte als starker Mario-Kart-Spieler.Das vielfältige Programm umfasste Speedruns von Mario Kart und Crash Bandicoot, ein E-Sport-Quiz, edukative Formate, ein Panel mit Amnesty International sowie eine Charity-Auktion. Möglich wurde diese Programmvielfalt durch die großzügige Unterstützung von Amnesty International, mydealz, Shoop, eSportsONE, Prime League, SK Gaming, BIG und kicker eSport, die das Event in dieser Größenordnung erst ermöglichten. Ein besonderes Highlight war die Networking Lounge von mydealz und Shoop, die den Gästen zusätzliche Möglichkeiten zum Austausch und Vernetzen bot und das Eventerlebnis spürbar bereicherte. Beim Crash Bandicoot Preisgeldwettbewerb setzte sich Pollak schließlich gegen 2.000 Teilnehmende durch und gewann 5.000 Euro.Bianca Himmelsbach, Teamlead Movementbuilding bei Amnesty International in Deutschland, sagt: "Das Bisalina Speedruns Event 2025 war großartig! Gemeinsam mit der Gaming-Community haben wir nicht nur über 16.000 Euro für Menschenrechte gesammelt, sondern gezeigt, dass Gaming und Engagement für Menschenrechte viel bewegen können. Wir sind dankbar für die unglaubliche Unterstützung und die Sichtbarkeit, die das Event für unsere Arbeit geschaffen hat - Gemeinschaft, Fairness und Zusammenhalt haben hier wirklich gelebt."Das Event wurde live auf über 20 YouTube- und Twitch-Kanälen, einschließlich des Bisalina-Kanals, sowie erstmals im deutschen Pay-TV auf eSportsONE und Sportdigital übertragen. Highlights und der gesamte Stream sind nach und nach auf dem Bisalina YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@Bisalina5) verfügbar.Zum Abschluss kündigte Lucina Hum, Leiterin von Bisalina Speedruns, die nächsten Bisalina Speedruns im Rahmen der gamescom LAN 2026 an: 20 Plätze für drei Tage voller Speedrun Challenges stehen zur Verfügung. Tickets können mit dem Code "Bisalina" auf Eventbrite (https://www.eventbrite.de/e/gamescom-lan-2026-tickets-1587329678799) gesichert werden.Hum erklärt: "Als ich das Event in der Form vor zwei Jahren startete, hätte ich nie gedacht, dass wir so viele Menschen für einen guten Zweck zusammenbringen könnten. Es ist sicherlich nicht die Zeit, um nachzulassen. Denn die Spendensumme im Vergleich zum Vorjahr noch weiter zu steigern, ist ein enormer Erfolg. Ein besonderer Dank gilt all den tollen Gästen sowie unseren Partnern und Sponsoren, ohne deren Unterstützung dieses Event nicht möglich gewesen wäre."Pressekontakt:Chris Flato, yellowhousechris.flato@yellowhouse.gmbhOriginal-Content von: yellow house GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177678/6167528