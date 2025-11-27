Linz (www.anleihencheck.de) - Anders in Australien, hier wurden die Chancen für eine weitere Leitzinssenkung komplett ausgepreist, weshalb der Australische Dollar leicht zulegen konnte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auslöser dafür sei die Veröffentlichung der Inflationsdaten für Oktober gewesen, welche nach oben überrascht hätten. Die Gesamtrate sei auf einen Wert von 3,8% gestiegen und habe sich damit noch weiter vom Zielband der Reserve Bank of Australia, welches zwischen 2,0% und 3,0% liege, entfernt. Die hartnäckig hohe Inflation dürfte in den kommenden Monaten auf dem realen Zins und damit auf dem AUD lasten. (27.11.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...