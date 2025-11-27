Salzburg (www.fondscheck.de) - Das Bankhaus Spängler behauptet souverän seine Spitzenposition unter den Vermögensmanagern im deutschsprachigen Raum, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In der aktuellen Marktstudie "TOPs 2026" der renommierten Private Banking Prüfinstanz Fuchs | Richter erreichte die älteste Privatbank Österreichs erneut Platz Eins und verteidigt damit auch ihre Führung in der "Ewigen Bestenliste". Unter allen getesteten Instituten besetzt das Salzburger Traditionshaus den absoluten Spitzenplatz und setzt damit den Maßstab für exzellente Vermögensbetreuung. Auch der aktuelle "Elite Report" sieht das Bankhaus Spängler mit der Bewertung "Summa cum laude" in der Top-Kategorie der deutschsprachigen Vermögensverwalter. ...

