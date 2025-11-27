EQS-News: Tortuga Technologies GMBH Germany / Schlagwort(e): Sonstiges/Vereinbarung

Weed.de geht eine Partnerschaft mit der 187 Strassenbande und Marry Jane ein



27.11.2025 / 12:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BERLIN, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Weed.de ("Weed"), eine digitale Service- und Informationsplattform für Cannabis und eine Marke der Tortuga Technologies (Germany) GmbH, kündigt eine Kooperation mit 187 Strassenbande an. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Plattform Weed.de redaktionell berichten. Die Partnerschaft vereint die in der deutschen Lifestyle-Szene fest verankerte Hip-Hop-Crew 187 Strassenbande mit Marry Jane, einem europaweit aktiven Cannabisproduzenten. Die in Hamburg ansässige Gruppe entwickelte in Zusammenarbeit mit Marry Jane Cannabis-Genetiken. Jedes der fünf Mitglieder - Bonez MC, Gzuz, LX, Maxwell und Sa4 - war an der Entwicklung einer eigenen Sorte beteiligt. Der Anbau findet in der Schweiz statt. Marry Jane wurde 2017 gegründet und ist in der Schweiz und mehreren EU-Märkten tätig. Die Zusammenarbeit mit der 187 Strassenbande begann mit der Einführung einer Saatgutlinie, bevor sie auf die Entwicklung weiterer Sorten ausgeweitet wurde. Die Produktion erfolgt in der Schweiz unter Verwendung von Handtrimm- und Hängetrocknungstechniken. "Cannabis ist Teil unserer Kultur, unserer Musik, unserer Identität", sagt die 187 Strassenbande . "Das ist kein Marketingprojekt, sondern etwas, das wir schon seit langem machen wollten." "Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere Mission bei Weed.de wider: Kultur und Fortschritt miteinander zu verbinden", so Richard Cowan, CEO von Weed.de. "Cannabis-Sorten sind historisch gesehen aus dem langjährigen Dialog zwischen Züchtern und der Community entstanden - eine Tradition, die auch heute noch die moderne Genetik prägt. Mit der 187 Strassenbande wird diese Geschichte fortgesetzt." Weitere Informationen finden Sie unter weed.de . Über Weed.de

Weed.de wurde 2023 gegründet und hat sich als digitale Service- und Informationsplattform für alle Themen rund um Cannabis in Deutschland etabliert. Auf Basis von Offenheit und Verantwortung unterstützt Weed.de Menschen dabei, gut informierte Entscheidungen im Umgang mit Cannabis zu treffen. Die Plattform bietet verlässliche, sorgfältig recherchierte Inhalte sowie übersichtliche Produktinformationen, die einen transparenten Vergleich unterschiedlicher Angebote ermöglichen. Über angeschlossene Anbieter können Nutzer zudem relevante Produkte und Services im Cannabisbereich entdecken. Von Hintergrundwissen und Branchennews bis hin zu Orientierungshilfen bei der Produktauswahl - Weed.de bildet das gesamte Spektrum des deutschen Cannabismarkts ab. Finden Sie Ihren Weg mit Weed.de. Medienkontakt:

Americana Communications Ltd.

weed.de@americanapr.com Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2833652/187_Sweedz_und_Weed_de_Partnerschaftsbild.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2833651/Weed_de_Logo.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/weedde-geht-eine-partnerschaft-mit-der-187-strassenbande-und-marry-jane-ein-302627546.html



27.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News