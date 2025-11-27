Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Neues Video: MAX Power macht Fortschritte bei Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Saskatoon, SK - 27. November 2025 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF), beschleunigt die Exploration von Kanadas erstem natürlichen Wasserstoffbohrloch in die nächste Phase, nachdem vielversprechende vorläufige Analyseergebnisse aus Kernscans und Gastests vorliegen. Nachdem die Servicebohranlage nun mobilisiert wird, bereitet sich das Unternehmen darauf vor, Zonentests durchzuführen, die Aufschluss über die kommerzielle Bewertung der Lawson-Bohrung in der Nähe von Central Butte (Saskatchewan) auf dem 475 km langen Genesis Trend geben werden.

Es wird erwartet, dass die für diese Arbeiten erforderliche Servicebohranlage im Laufe der Woche vom 1. Dezember 2025 in Lawson eintreffen wird. Das Testprogramm umfasst die Perforation der Verrohrung in bestimmten Zonen von Interesse, woraufhin Gas- und Flüssigkeitsproben für eine detaillierte chemische Analyse entnommen werden. Während der Probenentnahme werden auch die Drücke sowohl mit Bohrloch- als auch mit Oberflächen-Druckaufzeichnungsgeräten aufgezeichnet. Sobald die Proben entnommen und die Druckdaten aufgezeichnet sind, werden die perforierten Zonen mit Brückenstopfen voneinander isoliert, um die Bohrung bis zu weiteren Arbeiten zu sichern.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, kommentierte: "Diese Daten werden uns helfen, die Zusammensetzung aller Gasströme zu verstehen, die aus porösen und durchlässigen Zonen strömen können, sowie die Durchflussraten und Drücke in solchen Zonen und die Mechanismen der Gasentstehung. Diese Daten sind von unschätzbarem Wert, um in einem frühen Stadium zu beurteilen, was als "kommerziell" angesehen werden sollte."

Aktuelles zur strategischen Partnerschaft

Im Anschluss an die Pressemitteilungen vom 24. September 2025 und 28. Oktober 2025 freut sich MAX Power, ein Update zu der zuvor angekündigten strategischen Partnerschaft mit einem führenden südostasiatischen Konglomerat (dem "Unternehmensinvestor") zu geben, die auch eine Anfangsinvestition in Höhe von 5 Millionen US-Dollar (die "Transaktion") umfasst. Dieses Unternehmen hat seinen Sitz in Vietnam und hat diese Woche die endgültige Genehmigung der vietnamesischen Regierung für die Transaktion erhalten. Dies ist auch der erste Einstieg des Unternehmensinvestors in Kanada und spiegelt das wachsende internationale Interesse an natürlichem Wasserstoff wider. MAX Power geht davon aus, die Transaktion mit dem Unternehmensinvestor in den kommenden Tagen abzuschließen. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die CSE.

MAX Power macht bei Lawson große Fortschritte

MAX Power bohrt nach natürlichem Wasserstoff in Kanadas erstem speziellen Wasserstoffbrunnen:

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrungen in Aktion an

Ein neues Video, das den historischen Beginn der Bohrungen in Lawson auf dem Genesis Trend festhält, kann hier angesehen werden:

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Dokumentarvideo über natürlichen Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

MAX Power Präsentation über natürlichen Wasserstoff

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von MAX Power im Bereich natürlicher Wasserstoff in Nordamerika, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

https://www.maxpowermining.com/Maxpower_Hydrogen_Oct3_2025.pdf

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es eine dominante Landposition auf Distriktebene mit etwa 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen aufgebaut hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen abdecken. Für den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2025 wurden erste Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Diese Grundstücke werden durch eine Diamantbohrentdeckung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona hervorgehoben.

Im Namen des Vorstands:

Mansoor Jan, CEO

Max Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

15 Innovation Boulevard

Saskatoon, SK, S7N 2X8

Kanada

Investor Relations:

Chad Levesque

Tel.: +1-306-981-4753

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum geplanten Bohrprogramm des Unternehmens für natürlichen Wasserstoff, zum voraussichtlichen Zeitplan und zu den Zielen dieses Programms, zu künftigen Unternehmensentwicklungsinitiativen, zu potenziellen strategischen Transaktionen im Zusammenhang mit den Vermögenswerten des Unternehmens und zu den erwarteten Beiträgen der Mitglieder des Vorstands und des Beirats. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zum Zeitpunkt der Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Unsicherheiten unterliegen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Personal; geologische und technische Ungewissheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen sein geplantes Bohrprogramm wie derzeit vorgesehen abschließen wird oder dass ein solches Programm, falls es abgeschlossen wird, erfolgreich sein wird.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

