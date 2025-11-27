Marco Stefanini, Gründer des globalen Technologieberatungsunternehmens, nimmt als Ehrengast am Brasilien-Frankreich-Forum teil, dessen Höhepunkt ein hochkarätiges Treffen mit Präsident Emmanuel Macron sein wird

Die Stefanini Group, ein globales Technologieberatungsunternehmen mit Fachkompetenz in den Bereichen digitale Transformation und Lösungen für künstliche Intelligenz, gibt heute ein bedeutendes, vielschichtiges Engagement für den französischen Markt bekannt. Das Unternehmen plant eine bedeutende Investition und strategische Expansion bis 2026. Die Ankündigung erfolgt zeitgleich mit der Teilnahme von Marco Stefanini, Gründer und Global CEO der Stefanini Group, an der Technologie-Podiumsdiskussion des LIDE Brazil-France Forum, das vom 26. bis 27. November 2025 in Paris stattfindet.

"Frankreich ist ein wichtiger Knotenpunkt für die nächste Welle der globalen digitalen Transformation. Unsere erhöhten Investitionen hier stärken unsere AI-First-Methodik für französische Unternehmen, indem wir modernste Technologien nutzen, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen und eine neue Ära der Effizienz und Innovation einzuleiten", sagte Marco Stefanini. Das Unternehmen strebt eine erhebliche Stärkung seiner Präsenz in Frankreich durch einen dualen Ansatz an: AI-getriebenes organisches Wachstum und gezielte Akquisitionen.

Der Besuch des CEO wird mit einem privaten Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron abgeschlossen. Stefanini, das seit mehr als 15 Jahren in Frankreich präsent ist, betont die Bedeutung von Technologie für die Erweiterung von Geschäftsmöglichkeiten mit Schwerpunkt auf Wirtschaftswachstum. "Ich freue mich, mit Präsident Macron zusammenzukommen, um die Rolle der Technologie insbesondere der KI bei der Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Frankreichs zu erörtern", sagte Stefanini.

Das LIDE Brazil-France Forum wird Führungskräfte und Behördenvertreter zu Gesprächen über bilaterale Zusammenarbeit, Investitionsaussichten und die Förderung einer robusteren Wirtschaftsbeziehung zwischen Brasilien und Frankreich zusammenbringen und die Zusammenarbeit in strategischen Sektoren anregen. Das Forum findet am 27. November 2025 von 8:00 bis 12:30 Uhr im Ministerium für Europa und auswärtige Angelegenheiten (Quai d'Orsay, 37) statt. Die Veranstaltung wird weltweit live über TV LIDE übertragen, um eine globale Beteiligung zu gewährleisten.

Über die Stefanini Group

Die Stefanini Group ist ein globales Technologieberatungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen mit einem ko-kreativen Ansatz und einem konsequenten Fokus auf die Erzielung von Ergebnissen anbietet. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei ihrer digitalen Transformation und der Erreichung operativer Exzellenz. Mit einem vollständig auf KI basierenden Portfolio vereint die Stefanini Group ihr breites Angebot in sieben Geschäftsbereichen: Technologie, Cyber, Daten Analytik, Finanztechnologie, Betrieb, Marketing und Fertigung.

