Die Aktie von E.on ist am heutigen Donnerstag am DAX-Ende zu finden. Mehr als zwei Prozent geht es bei dem Papier nach unten. Es belastet ein kritischer Kommentar der US-Investmentbank Goldman Sachs. Zwar lautet das Votum weiterhin "Buy", das Kursziel wurde jedoch um ein Euro nach unten gesetzt.Goldman-Sachs-Analyst Alberto Gandolfi erinnerte daran, dass in Kürze die Entscheidung der Bundesnetzagentur zu den künftigen regulatorischen Rahmenbedingungen erwartet wird. Seit der Analystenkonferenz nach ...

