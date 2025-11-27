Die österreichische Firma Easelink ist Entwickler der automatisierten konduktiven Ladelösung Matrix Charging. Eine Gruppe aus Branchenvertretern schiebt nun deren Standardisierung voran. Die Gründungsmitglieder sind neben Easelink namhafte Akteure wie Audi, Nissan und Voyah. Das Quartett nennt sich Matrix Charging Interest Group (MCIG) und initiiert damit eine Branchenkooperation zur Standardisierung der Matrix-Charging-Technologie. Bei dem von Easelink ...

