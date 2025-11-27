Der Flughafen Vilnius will ab dem nächsten Jahr Passagiere zwischen Terminal und Flugzeug nur noch mit Elektrobussen befördern. Dafür wurde mit Cobus ein Kaufvertrag über zwölf Fahrzeuge unterzeichnet. Sie sollen alle Dieselbusse ersetzen. Dass die Wahl auf Cobus gefallen ist, kommt nicht von ungefähr. "Cobus, ein Unternehmen mit langjähriger internationaler Erfahrung, ist ein etablierter Partner zahlreicher Flughäfen weltweit und bietet hochwertige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
