Die Brand Group Core (BGC) im Volkswagen-Konzern richtet ihre Produktion strategisch neu aus und etabliert ein regionales Produktionsnetzwerk. Die Aufteilung in fünf Produktionsregionen soll die markenübergreifende Steuerung verbessern - und hat auch personelle Konsequenzen. In der Markengruppe Core (oder auch Brand Group Core genannt) sind im VW-Konzern die Marken VW Pkw, Skoda, Seat, Cupra und VW Nutzfahrzeuge organisiert. "Das neue BGC-Steuerungsmodell ...

