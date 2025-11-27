© Foto: dad fotos - imageBROKER.com

Die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Reserve Bank of India in der kommenden Woche hat die Aktienmärkte des Landes auf neue Höchststände getrieben.Der Nifty 50 schloss 0,04 Prozent höher bei 26.215 Punkten, der BSE Sensex legte 0,13 Prozent auf 85.720 Punkte zu. Beide Indizes blieben damit knapp unter ihren historischen Schlussrekorden. Zwischenzeitlich hatten sie neue Allzeithochs erreicht - getragen vor allem von zinssensiblen Finanzwerten, die vom wachsenden Vertrauen in eine bevorstehende Lockerung der Geldpolitik profitierten. Laut Marktstratege Sunny Agrawal von SBICAPS Securities spricht weiterhin viel für eine Fortsetzung der Rallye bei den großen Standardwerten. Als Treiber nennt …