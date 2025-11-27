Adler Group schiebt ihre strategische Kehrtwende weiter voran: Projektentwicklungen werden konsequent veräußert, um den Fokus auf das Berliner Mietportfolio zu schärfen. Nach Cologneo III (Köln) und The Wilhelm (Berlin) sind nun auch Holsten Quartier (Hamburg), Benrather Gärten (Düsseldorf) und Quartier Kaiserlei (Offenbach) notariell beurkundet. Die Nettoerlöse sollen zur Schuldentilgung - konkret Teilrückzahlungen der 1L Ney Money Facility - eingesetzt werden. Damit zahlt der Abbau der Projektpipeline direkt auf die Kapitalstruktur ein und reduziert künftige Entwicklungsrisiken. Vermietung liefert ...

