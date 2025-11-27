2026 wird nicht nur die Fußball-WM eine weltweite Euphorie auslösen: Auch an der Börse winkt ein neuer Bullenmarkt - mit riesigen Geldflüssen. Das prognostizieren die Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley. Welche Entwicklungen viele Anleger immer noch unterschätzen. Die große Zeitenwende Wenn die Investmentbanken Morgan Stanley und Goldman Sachs plötzlich dieselbe Sprache sprechen, dann sollten Anleger genau hinhören. Die Vokabeln heißen ...

