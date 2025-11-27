Beyond by RS2, die Innovationsmarke der RS2 Financial Services GmbH und Mediengruppe Deutschland, ein branchenübergreifender Agenturverbund, starten gemeinsam mit den Nürnberg Ice Tigers ein neues digitales Fan-Ökosystem eine vernetzte Plattform, die Zahlungen, Loyalitäts-programme, exklusive Clubinhalte und Echtzeit-Fan-Engagement-Tools an einem Ort vereint. Herzstück der Initiative sind die Co-Branded Visa Kredit- und Debitkarten der Ice Tigers, die über die Beyond by RS2 Plattform betrieben werden.

Das neue Ökosystem ermöglicht es Fans, noch einfacher und nahtloser mit ihrem Club zu interagieren sei es durch Zahlungen, den Zugriff auf exklusive Inhalte oder durch personalisierte Aktionen und Prämien.

Das digitale Fan-Ökosystem wurde von der Mediengruppe Deutschland entwickelt und von Beyond by RS2 technisch umgesetzt. Ziel ist es, das Fan-Engagement zu zentralisieren und die Interaktion zwischen Club und Fans zu stärken. Über die neue Mobile App können Fans Zahlungen tätigen, Treuepunkte sammeln, exklusive Inhalte abrufen sowie Echtzeit-Updates und personalisierte Angebote erhalten. Die Co-Branding-Karte dient als zentrales Zugangsmittel zur digitalen Vernetzung von Fans, Club und Sponsoren und eröffnet zusätzliche Vorteile durch regionale und nationale Partner. Gestützt auf eine sichere und skalierbare Infrastruktur bietet das Ökosystem Clubs neue Möglichkeiten, ihre Fans einzubinden und wertvolle, personalisierte Erlebnisse zu schaffen.

Diese Partnerschaft spiegelt einen grundlegenden Wandel wider: Clubs, Agenturen und Technologieanbieter arbeiten enger zusammen, um langfristige digitale Engagement-Strategien zu entwickeln. Durch die Verbindung von kreativen Konzepten und skalierbarer Payment-Infrastruktur unterstützen Beyond by RS2 und die Mediengruppe Deutschland Sportorganisationen dabei, über einmalige Kampagnen hinauszugehen und integrierte, datengetriebene Fanerlebnisse zu schaffen.

"Was als kreatives Konzept in unserem Team begann, entwickelte sich dank der engen Zusammenarbeit mit Beyond by RS2 und den Ice Tigers schnell zu einer deutlich größeren Vision. Diese Partnerschaft vereint Agentur-Kreativität, FinTech-Expertise und eine zukunfts-orientierte Sportorganisation und genau diese Kombination hat es ermöglicht, etwas wirklich Integriertes und Skalierbares zu schaffen. Das Ergebnis ist mehr als nur ein Fanprodukt es ist eine flexible Plattform, die Menschen verbindet und nachhaltigen Mehrwert schafft" so Oliver Winkler, Geschäftsführer der Mediengruppe Nürnberg zum Start des neuen digitalen Fan-Ökosystems.

Auch Jens Mahlke, Geschäftsführer der RS2 Financial Services GmbH, unterstreicht den partnerschaftlichen Ansatz: "Gemeinsam mit der Mediengruppe Nürnberg haben wir in kürzester Zeit ein ganzheitliches Ökosystem geschaffen, das Fans, Sponsoren und Clubs digital vernetzt sicher, flexibel und mit echtem Mehrwert. Für Beyond by RS2 ist dies ein Modell, das nicht nur im Profisport relevant ist, sondern auch in anderen Branchen angewendet werden kann, in denen Engagement und Loyalität eine zentrale Rolle spielen."

Wolfgang Gastner, Geschäftsführer der Nürnberg Ice Tigers, ergänzt: "Wir haben immer ein offenes Ohr für innovative Ideen, die dabei helfen, unser Team den Fans näherzubringen und unsere gesamte Organisation weiterzuentwickeln. Mit dem Ice Tigers-Hub, der damit verbundenen Bezahlkarte und dem praktischen Bonussystem vereinen wir zahlreiche Vorteile auf eine zentrale Plattform. Wir freuen uns sehr auf den Startschuss und sind fest davon überzeugt, unseren Fans einen echten Mehrwert bieten zu können. Unser Dank geht dabei an die Mediengruppe Deutschland und Beyond by RS2 für die Entwicklung diesermaßgeschneiderten Lösung".

Neben dem Start bei den Nürnberg Ice Tigers ist bereits die Ausweitung des Konzepts auf weitere Proficlubs in Planung. Die Mediengruppe Berlin Nürnberg übernimmt dabei die kommunikative und digitale Umsetzung inklusive App-Entwicklung, User Experience und Content-Steuerung, während Beyond by RS2 für alle technischen und regulatorischen Belange im Finanzbereich verantwortlich ist.

Die Partnerschaft steht exemplarisch für einen neuen Ansatz digitaler Sponsoringlösungen mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Mehrwert und nachhaltiger Fanbindung.

Über Beyond by RS2

Beyond by RS2 ist die Innovationsmarke der RS2 Financial Services GmbH, einem von der BaFin lizenzierten E-Geld-Institut und Teil der globalen RS2-Gruppe. Das Unternehmen bietet moderne und flexible Zahlungslösungen für Unternehmen jeder Größe und Branche. Die cloudbasierte Plattform vereint Issuing- und Acquiring-Services mit Echtzeitanalysen und intelligenter Zahlungsorchestrierung, um nahtlose, sichere und skalierbare Zahlungserlebnisse zu ermöglichen. https://www.beyondbyrs2.com/index.html

Über MGD Mediengruppe Deutschland

Die MGD Mediengruppe Deutschland ist ein branchenübergreifender Agenturverbund mit Standorten in Nürnberg, Berlin, Hamburg und München sowie internationalen Projektbüros u. a. auf Zypern und in USA Florida. Mit Fokus auf künstliche Intelligenz, immersive Markenwelten und datengetriebene Kommunikation, entwickelt die Agentur innovative Lösungen entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Zu den Kernkompetenzen zählen Kommunikationsstrategien, KI-gestützte Content-Produktion, die Entwicklung virtueller Showrooms und Social-Commerce-Plattformen sowie der Aufbau interaktiver METAverse-Umgebungen. Die MGD Mediengruppe Deutschland betreut Konzerne, Verbände und Mittelständler aus dem DACH-Raum und darüber hinaus mit dem Anspruch, Marken zukunftsfähig zu machen und Technologie erlebbar zu gestalten. mediengruppe-deutschland.com.

Über die Nürnberg Ice Tigers

Die Nürnberg Ice Tigers sind eines der Gründungsmitglieder der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) und spielen seit 1994 durchgehend auf erstklassigem Niveau. Nürnberg ist einer der traditionsreichsten Eishockeystandorte Deutschlands, was sich auch in den Zuschauerzahlen widerspiegelt. In der zurückliegenden Saison durften die Ice Tigers Zuschauerrekorde in der PSD Bank Nürnberg ARENA und bei den TV-Übertragungen vermelden und stehen damit stellvertretend für das ungebremste Wachstum der Sport in Deutschland. icetigers.de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251127256803/de/

Contacts:

Beyond by RS2

Funda Ince-Taha Group Chief Marketing Officer funda.taha@rs2.com



Mediengruppe Deutschland

Oliver Winkler CEO Mediengruppe Nürnberg o.winkler@mediengruppenuernberg.de