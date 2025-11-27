Wien (ots) -Warum Tiptoi & Tonies bei Wishbob ganz vorne liegenDie aktuellen Geschenketrends auf der Online-Wunschlisten-Plattform Wishbob zeichnen ein deutliches Bild: Pädagogisch wertvolle Spielwaren deutscher Hersteller sind gefragter denn je. Besonders auffällig ist dabei der Erfolg von Ravensburgers Tiptoi - gleich fünf Produkte des interaktiven Lernsystems befinden sich unter den häufigsten Geschenken. Mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage deutet vieles darauf hin, dass Tiptoi auch in diesem Weihnachtsgeschäft zu den Favoriten auf den Wunschzetteln gehören wird.Tiptoi - interaktives Lernen mit OID-TechnologieDer Tiptoi-Stift erkennt mithilfe der OID-Technologie unsichtbare Punktmuster auf Büchern, Spielen oder Puzzles und spielt passende Geräusche, Musik oder gesprochene Inhalte ab.Besonders beliebt sind Klassiker aus der Reihe "Wieso? Weshalb? Warum?" sowie Bücher und Spiele aus der Serie "Suchen und Entdecken", die Kinder durch alltagsnahe Themen führen. Unter den Bestsellern bei Wishbob befinden sich Tiptoi "Kennst du diese Tiergeräusche?" und Tiptoi "Suchen und Entdecken - Fahrzeuge".Erwähnenswert sind außerdem zwei deutsche Hersteller, die ebenfalls mit zwei Produkten in den oberen Wishbob-Charts vertreten sind: "Halli Galli Junior" von AMIGO - ein Reaktionsspiel mit einfachen Regeln, das speziell für jüngere Kinder entwickelt wurde - sowie "Erster Obstgarten" von Haba, ein kooperatives Farb- und Zuordnungsspiel, das bereits Kleinkinder ans gemeinsame Spielen heranführt.Tonies finden ihren Platz im modernen KinderzimmerEbenfalls stark vertreten sind Produkte der Marke Tonies. Die Toniebox und die dazugehörigen Hörfiguren zählen zu den bekanntesten Audiosystemen für Kinder. Die Erfinder Patric Faßbender und Marcus Stahl entwickelten die Toniebox als alternative Lösung zu zerkratzbaren CDs. Seit dem Marktstart 2016 hat sich das System in mehreren europäischen Ländern und in den USA etabliert.Zu den meistgewählten Tonies zählen Hörfiguren zu Disney-Geschichten, "PAW Patrol", "Die Eiskönigin" sowie die Kreativ-Tonies, die eigene Sprachaufnahmen ermöglichen.Kuratierte Empfehlungen beeinflussen das EinkaufsverhaltenWishbob bietet kuratierte Geschenkideen nach Alter, um Eltern die Auswahl von altersgerechten und thematisch passenden Produkten zu erleichtern. Während Marken wie LEGO und Playmobil im deutschen Spielwarenmarkt insgesamt - und auch auf Wishbob - vor allem wegen ihrer Konstruktions- und Rollenspielwelten sehr beliebt sind, greifen Eltern auf Wishbob etwas häufiger bewusst zu Spielwaren, die stärker Lern- und Entdeckungsaspekte betonen, wie etwa Tiptoi-Produkte. Mit Blick auf die kommenden Weihnachtstage darf man gespannt sein, ob sich dieser Trend weiter fortsetzt.Über WishbobWishbob ist im Google Play Store der bestbewertete Anbieter von Online-Wunschlisten. Die Plattform steht sowohl im Webbrowser als auch auf iOS- und Android-Geräten zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer können Wunschlisten für Anlässe wie Weihnachten, Geburtstage oder Babypartys erstellen. Dank der kuratierten Geschenkideen bietet Wishbob Familien eine besonders benutzerfreundliche und inspirierende Erfahrung.Links:- Wishbob Website- Wishbob Android App- Wishbob iOS AppPressekontakt:WishbobAngelika UnterholznerE-Mail: redaktion@wishbob.comWebsite: https://www.wishbob.com/Original-Content von: Wishbob, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181542/6167665