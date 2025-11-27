Tim Sweeney, Chef von Epic Games und selten um Worte verlegen, hat seine Haltung zum Thema Transparenz bei der KI-Verwendung in Produkten geäußert - und hat einen glasklaren Standpunkt. Der Chef des Fortnite-Entwicklers Epic Games, Tim Sweeney, spricht sich deutlich gegen die Kennzeichnung von Inhalten in Videospielen aus, die mittels Künstlicher Intelligenz generiert wurden. In einem Posting auf der Plattform X erklärt Sweeney, dass KI-Kennzeichnungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n