Tim Sweeney, Chef von Epic Games und selten um Worte verlegen, hat seine Haltung zum Thema Transparenz bei der KI-Verwendung in Produkten geäußert - und hat einen glasklaren Standpunkt. Der Chef des Fortnite-Entwicklers Epic Games, Tim Sweeney, spricht sich deutlich gegen die Kennzeichnung von Inhalten in Videospielen aus, die mittels Künstlicher Intelligenz generiert wurden. In einem Posting auf der Plattform X erklärt Sweeney, dass KI-Kennzeichnungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.