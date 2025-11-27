Zwischen dem schwedischen Technologie-Unternehmen Einride und dem dänischen Logistikriesen Maersk ist ein Rechtsstreit über Elektro-Lkw in den USA entbrannt. Eigentlich sollten dieses Jahr bei Maersk 300 E-Trucks über Einride in Betrieb sein. Stattdessen treffen die Vertragspartner nun vor Gericht aufeinander. Die im Jahr 2022 zwischen Einride und Maersk vereinbarte Kooperation sah die Einführung von 300 Batterie-elektrischen Schwerlast-Lkw, 150 ...

