Der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) hat beschlossen, Investitionen von Verkehrsunternehmen in Elektro- und Wasserstoffbusse im Jahr 2025 in seinem Verbandsgebiet mit einem eigenen Förderprogramm zu unterstützen - mit insgesamt zehn Millionen Euro. Der Verband will damit nach eigenen Angaben eine Förderlücke schließen, "die seitens des Landes Nordrhein-Westfalen für das laufende Jahr entstand". Das Lad hatte seine seine Förderung von Bussen mit alternativen
