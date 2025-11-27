© Foto: adobe.stock.com

Auf den ersten Blick handelt Brent Öl ruhig und unaufgeregt oberhalb von 60 USD. Damit setzt der Ölpreis die Seitwärtsbewegung fort. Doch diese Ruhe ist mittlerweile ohrenbetäubend laut. Wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Ölpreis einbricht Bereits in zurückliegenden Kommentaren zu Brent Öl an dieser Stelle wurde immer wieder ein potenzielles Überangebot am Ölmarkt thematisiert. Einer überaus vitalen Angebotsseite steht eine schwerfällige Nachfrageseite gegenüber. Die Sorge vor einem Überangebot belastet den Ölpreis. Das Unvermögen, die 70 US-Dollar zu überspringen, ist Ausdruck dessen. Auf der Unterseite versteht es Brent Öl bislang jedoch, Rücksetzer im Zaum zu halten. Die wichtige …