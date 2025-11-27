Die wichtigsten Handelstermine im Überblick: Makrofinale vor MonatswechselDer letzte Handelstag zündet ein breit gefächertes Makrofeuerwerk: Japan liefert frische Frühindikatoren, Europa präsentiert neue Verbraucherpreise und Arbeitsmarktdaten, und eine ganze Reihe von BIP-Zweitveröffentlichungen rollt über die Märkte. In Deutschland rücken Reallöhne, Erwerbstätigkeit und die neuesten Inflationssignale in den Mittelpunkt. Gleichzeitig zieht ...

