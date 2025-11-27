Der Markt hungert nach XRP-Exposure. Am Montag starteten die neuen ETFs von Grayscale und Franklin Templeton in den Handel. Das Ergebnis ist ein sofortiger Angebotsschock. Binnen 24 Stunden wurden knapp 80 Millionen XRP-Token absorbiert. Kann das dem Kurs nun sogar wieder in einen Aufwärtstrend verhelfen?Grayscales GXRP sammelte zum Start am 24. November beachtliche 67,4 Millionen Dollar ein. Franklin Templeton, ein Schwergewicht der traditionellen Finanzwelt, folgte mit dem XRPZ-Fonds und zog 62,6 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.